「第71回ダイオライト記念」（Jpn2）が11日、船橋競馬場で行われた。兵庫所属で7番人気オディロンが直線の激しい競り合いを制して優勝した。

兵庫競馬の顔・吉村智がオディロンをVゴールに導き、強敵ライバルを一蹴。ゴール入線後、鞍上は力強く拳を握り喜びを爆発させた。「素直にうれしい。本当に精いっぱい頑張ってくれた。ありがとうと感謝を伝えたい」と愛馬を称えた。ウイニングランは大勢のファンが見守るスタンドに向け、高らかに左手を上げて応えた。

船橋2400メートルはコースを1周半以上するタフな舞台設定。「ノープランだった。出たとこ勝負」と語った鞍上とともに、中団で好機をうかがった。最後の直線は3連覇を狙うセラフィックコールを目標に、外から一完歩ごとに差を詰めて馬体を併せる。ゴールまで激しい叩き合いが続いたが、オディロンが半馬身差で差し切った。

森沢友師は「夢が広がった。南関や中央の一線級とも戦っていきたい」と笑顔。24年末にJRAから兵庫へ転入し、6戦でオール連対。そこに価値のある大金星を加えたオディロン。7歳にして生涯最高の充実期を迎えた。

◆オディロン 父キタサンブラック 母パラフレーズ（母の父ピヴォタル） 牡7歳 兵庫・森沢友貴厩舎 馬主・橋元勇氣氏 生産者・北海道浦河町の笠松牧場 戦績26戦9勝（南関東1戦1勝） 総獲得賞金1億9178万2000円。