バレーボールＳＶリーグ男子の大阪ブルテオンは２４日、清水邦広（３９）が今季限りで現役を引退することを発表した。清水はホームページで「今シーズンをもって、現役を引退する決断をしました。今年で４０歳。１０歳から始めたバレーボールとともに、約３０年間、コートの上で走り続けてきました。パナソニックパンサーズ、そして大阪ブルテオン。このチームで過ごした時間は、自分の人生そのものであり、何よりの誇りです」