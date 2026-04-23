韓国メディアが、「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）に対するダルトン・ラッシング捕手（ドジャース、25）の言動に激怒している。「Fワード」が問題に...「ファンたちはすぐにラッシングの映像を拡散」 大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツは2026年4月22日（日本時間）、ホームのオラクル・パークでロサンゼルス・ドジャースと対戦し、3−1で勝利した。 韓国で物議を醸したシーンは、ジャイアンツ2点