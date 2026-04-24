京都にある体験型テーマパーク「東映太秦映画村」の公式X（旧Twitter）は4月22日、投稿を更新。「大人しか入れない拷問屋敷」のPR動画を公開しました。【動画】太秦映画村の拷問屋敷「世界中の人がこの野蛮な映像にドン引き」同アカウントは「リニューアルした映画村では、17:00〜18歳未満は入場禁止の『大人しか入れない拷問屋敷』が登場。屋敷の中で待ち受けるのは、東映京都撮影者の美術スタッフが再現した拷問器具の数々。実際