岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は、発生から３日目となった２４日も延焼が続いている。町によると、焼失面積は同日午前６時現在、前日の５倍超に当たる約１１７６ヘクタールに拡大した。新たに倉庫１棟の建物被害が判明し、これまでに住宅など計８棟が全焼した。地上では夜を徹して放水が行われ、上空からは県と自衛隊のヘリコプターが朝から散水している。町内４か所の避難所には午前６時現在１２７世帯３２５人が身を寄