〈安達結希（あだちゆき）くん小学5年生が行方不明になっています〉（捜索協力のポスターより）【写真】捜査員が検証する“不可思議な現場”「結希くんはどこに移動させられていたのか」3月23日、京都府南丹市の市立園部小学校の卒業式の日に、当時5年生だった安達結希くん（11）が忽然と姿を消した。京都府警は消防団などと連携しながら、のべ1000人以上の人員を投入。3週間あまり経ち、結希くんは同市内の山林で仰向けに倒