3月30日にスタートしたNHKの連続テレビ小説『風、薫る』。朝ドラでは約17年ぶりとなるダブルヒロインや、視聴率の推移に注目が集まるなか、ある登場人物の“意外なポイント”に違和感を覚える視聴者が相次いでいる。同作は文明開化が急速に進む明治時代を舞台に、当時まだあまり知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描く物語。主人公の一ノ瀬りんを見上愛（25）、大家直美を上坂樹里（20）が演じ、水野美紀（51）