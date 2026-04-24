アイドルグループtimeleszの菊池風磨（31）が、喉の不調にともなう活動休止を所属のSTARTO ENTERTAINMENTを通じて公式発表した22日以降、ファンの間で心配の声が急速に広がっている。医師の診察で治療専念が必要と判断され、数週間の一時休止となるとみられ、菊池は同日の会員制ブログでこう悔しさをにじませた。菊池風磨のカウコン演出に不満噴出 SNS解禁でSTARTO社の課題はタレントのメンタルケアに「新体制も二年目に入り、“