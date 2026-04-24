10代女子が選ぶ人気キャラクターランキング（株式会社マイナビ│マーケティング・広報ラボ）で2024年、2025年と連続で1位を獲得した『おぱんちゅうさぎ』と、2024年3位にランクインした『んぽちゃむ』の3Dアニメ化が決定。日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』内で放送されることが発表されました。■白いパンツが特徴『おぱんちゅうさぎ』とは『おぱんちゅうさぎ』は、「なかなか恵まれない。今にも泣きそうだが、ひたむきに健気に生