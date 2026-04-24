【北京共同】中国野生動物保護協会は24日、米南部ジョージア州アトランタの動物園にジャイアントパンダ2頭を貸与すると発表した。トランプ米大統領が5月に訪中を予定しており、関係改善を図る狙いがあるとみられる。約6年半ぶりとなった習近平国家主席の訪米翌年の2024年、ワシントンなどの動物園に計4頭を貸与していた。中国側はアトランタの動物園と10年にわたるパンダ保護の共同研究を始める。習指導部はパンダを外交カード