3人で主演2017年にそろって旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）を退所し、「新しい地図」名義で活動している元SMAPの稲垣吾郎（52）、草なぎ剛（51）、香取慎吾（49）。初めてトリプル主演を務める映画「バナ穴BANA_ANA」（山内ケンジ監督）の今夏公開が発表された。【レア写真】解散当時から“キムタク”だけが浮いていた決定的証拠SMAP解散直後、“森君”も集まった忘年会には、木村拓哉氏の姿だけがなかった同作は2018年