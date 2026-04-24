“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳（7）のインスタグラムが、24日更新され、5月4日放送のテレビ東京系「まりとっつぁん』（深1：00）に出演することを報告。おかっぱ頭を披露した。【写真】「まってむりかあいすぎる」おかっぱ頭披露した“ののちゃん”保護者・staff管理が管理するアカウントの投稿では「ドラマ 架空名作劇場『まりとっつぁん』にマリ役で出演します やってみたかったおかっぱ頭に大喜