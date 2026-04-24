女優の森七菜（24）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。炎の絵文字を添えた森。白目をむいたシュールな写真をアップした。ファンからは「表情表情www可愛いけど」「白目じょうず」「こういう飾らないところも大好きなんですよ」「通知きてとんだらこのななちゃんがでてきて笑っちゃったよ」「そゆとこ好きなんよね」「白目剥いてもかわゆw」「最高で天才的な顔してた」などのコメントが寄せられた。