「自分は18年間しか生きていませんが、野球が自分にとってのかけがえのないもの、学校生活のすべてといってもいい存在でした」【画像】「週刊誌において記事が掲載されました」学校側がHPに公開した声明文そう告白するのは九州国際大学付属高校での「暴力被害」を訴える生徒本人だ。九州国際大学付属高校の校舎©︎文藝春秋◆◆◆顔面をスパイクで蹴られ…監督たちの“衝撃対応”今年2月に発生した疑いがある「