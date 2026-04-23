東京都は23日、2025年度の「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」の結果を公式サイトで発表。小学校低学年（1〜3年生）の生成AIの利用率が55.8％で、高校生の生成AIの利用率52.2％を上回った。【画像】低学年はそんなに使うのか！生成AIの利用実態を聞いた年代別の結果調査は都内の小、中、高校生の保護者2000人を対象に、今年1月22日から2月3日までインターネットパネルを利用したアンケート調査を実