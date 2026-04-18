GWなどの特別なお休みは、好きな人からデートに誘われたいもの。ただし、特別だからこそ「先約があるかも…」と誘うのをためらう女性は多いようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「好きな男性からGWにデートに誘ってもらいたいときのアピール9パターン」をご紹介します。【１】「GWにみんなでBBQしない?」など大勢の遊びを提案してみる「気負いなく誘えるから」（30代女性）など、男性に重く感