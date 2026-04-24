北京市内に設置された中国の恋愛時代劇「逐玉」を宣伝する看板。左は将軍役の俳優張凌赫さん＝8日（共同）【北京共同】中国で人気の時代劇ドラマを巡り、主人公の将軍役が化粧をしたイケメンだったことに軍系メディアが「軍人気質からかけ離れている」とかみついた。国内で波紋が広がり、中国当局は動画配信大手や制作会社に対し「外見至上」の作品づくりを改めるよう指示した。中国の伝統文化を重んじる習近平指導部は2021年