既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」の実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像】うわ…生々しい…結婚によって“失ったもの”「異性との出会い」「性行為の頻度」ほかには…？（図解：4枚）結婚で「何かを失った」既婚者たち調査は3月25日〜4月1日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計