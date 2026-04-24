東証スタンダード上場の音楽用電子機器会社「ズーム」（東京）が、自社と似たロゴを無断で使われたとして、ウェブ会議サービス「Ｚｏｏｍ」の米運営会社など２社を相手取り、損害賠償やロゴの使用差し止めを求めた訴訟で、東京地裁は２４日、計約１億８０００万円の支払いを命じる判決を言い渡した。ロゴの使用差し止めは認めなかった。ズーム社は、２００６年に社名をアルファベットで表記した「ＺＯＯＭ」をデザイン化し、横