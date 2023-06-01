アメリカのウィスコンシン大学で、同僚の水筒に有害な化学薬品を混入させたとして日本人研究者の男が逮捕・訴追されました。逮捕・訴追されたのはウィスコンシン大学インフルエンザ研究所の研究者、クロダ・マコト容疑者（41）です。大学や現地警察などによりますとクロダ容疑者は4月4日、同僚の男性の水筒にパラホルムアルデヒドなどの化学薬品を混入させ、危険行為罪などの疑いがもたれています。同僚は水を飲んだ後、すぐに吐き