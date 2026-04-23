岸田文雄元首相が会長を務める自民党の資産運用立国議員連盟が、個人型確定拠出年金（iDeCo、イデコ）などで50歳以上を対象に追加拠出枠を設ける提言案をまとめたことが一部報道で明らかになった。氷河期世代の資産形成を支援するための「キャッチアップ拠出枠」の導入検討を政府に求めるという。【もっと読む】NHK「あさイチ」で氷河期世代の苦労語った壇蜜に称賛 続々と上がる「代弁ありがとう」の声iDeCoは掛け金の全額が所