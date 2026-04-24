サンマルクカフェ「濃密」がテーマの4商品を24日から7月2日まで販売東京バーゲンマニア

サンマルクカフェ「濃密」がテーマの4商品を24日から7月2日まで販売

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • サンマルクカフェが「濃密」がテーマの4商品を24日から7月2日まで販売する
  • 毎年好評だという京都の老舗・日本茶専門店「祇園辻利」とのコラボ商品
  • 「プレミアム濃密抹茶チョコクロ」と「濃密抹茶パフェ」を用意している
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