1964年12月21日、宮城県仙台市で一本の偽電話から始まった誘拐事件。「幼稚園のエミール神父が渡米することになった、記念写真を撮りたい」という嘘の口実で5歳の少年を自宅から連れ出した犯人は、かつてカンヌ受賞作品にも出演した元映画俳優だった。元俳優が目をつけた「資産家の三男」犯人・車興佶（当時29歳）は新東宝への入社を経て、1962年には仲代達矢主演の「切腹」に出演するなど、一時は銀幕の世界に身を置いた人物