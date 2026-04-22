手に取りやすい価格でさまざまなスイーツが揃う【シャトレーゼ】では、日常のちょっとしたご褒美として手に取りやすいスイーツも見つかります。季節感あふれる爽やかなケーキや、本格的な味わいの和菓子、こだわり素材を使ったパンなど、そのラインナップに何度でも足を運びたくなる人も。今回は、これからの季節に自分へのご褒美として選んでほしい、シャトレーゼのカップスイーツをご紹介し