俳優の飯島直子（58）が21日、Instagramを更新。「今朝はおかずもなく」と冷凍でストックしていた主食が並ぶ食卓を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】飯島直子の“フライパンから直接”食べる豪快朝食やおかわり食卓これまでにも「朝時間なく、ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」と、“フライパンから直接”食べた豪快な朝食や、「おしゃれなカフェ風には