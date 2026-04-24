「65歳になれば自動的に年金が振り込まれる」と思っている方は少なくありません。しかし、実際には手続きをしないと受け取れないケースがあります。今回のように「支給日を迎えたのに振り込まれていない」と気づいたとき、不安に感じる方も多いでしょう。 この記事では、年金が自動でもらえない理由や、振り込まれない原因、そして受給するために必要な手続きについてわかりやすく解説します。 年金は自動で