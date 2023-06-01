【モデルプレス＝2026/04/24】Snow Manの佐久間大介が「&be（アンドビー）」のブランドアンバサダーに就任。4月24日より佐久間が出演する新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇を「&be（アンドビー）」公式サイトならびに公式YouTube、Instagram、X（旧Twitter）、TikTokの各SNSで公開する。【写真】スノメンバー、色気を纏ったビジュアル披露◆佐久間大介「&be」ブランドアンバサダー就任2025年2月より「&be HAIR