宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースな内田有紀さんを取り上げます!この記事のすべての写真を見るマネージャーになった元イケメン俳優と再婚内田有紀が再婚した。相手は元俳優の柏原崇で、数年前から彼女のマネージャーをしている。ふたりは公式サイトで、《ともに歩んできた時間が家族という形になりました》と、報告。また、柏原の弟・柏原収史も、「おにいちゃんがけっこん