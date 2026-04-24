夫婦問題カウンセラーとして35年以上・約4万件の相談実績を持つ岡野あつこ氏が、熟年離婚を考える女性に向けて書いた一冊、『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！』。今回はその中から、感情的に動いたことで思わぬ「損」を招いてしまった妻たちのリアルと、もし万が一のときのために知っておきたい「夫婦のお金の話」をご紹介します。（本記事は『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！』から一部を抜粋・編集して掲載していま