兵庫県姫路市は２３日、同市花田町小川の県営住宅「県営姫路花田鉄筋」（１９０戸）で真鍮（しんちゅう）製の水道メーター計２９個が盗まれたと発表した。被害額は約１６万円といい、届け出を受けた姫路署が窃盗容疑で調べている。市上下水道サービス課によると、２２日未明、住民から「天井から水漏れがある」と水道メーター交換業者に連絡があった。業者から連絡を受けた同課職員が調べたところ、空き部屋の水道メーターが取