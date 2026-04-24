4月16日中国の第1四半期実質GDP成長率が発表された。結果は予想を上回る前年比5.0％の成長だった。しかし、前編記事『60兆円規模の投資がムダ金に…稼働率は3割程度しかない中国国家戦略「データセンター建設」の厳しい実情』で見てきたように、内需は不調で生産や輸出のみが拡大しているというアンバランスな状況は変わっていない。そして、かねてから不調である不動産やイラン情勢の影響で好調だった輸出に新たな問題が起ころう