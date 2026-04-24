敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。5打数1安打で、チームは4-1で勝利した。6試合連続ホームランとはならなかったものの、この日は守備でダイビングキャッチを披露。軽快な動きに、米ファンも喝采を送った。1-1の同点で迎えた4回1死走者なしの場面。ダイヤモンドバックスの打者デルカスティーヨが、一