皇宮警察で2年連続欠員が発生する異常事態 背景に秋篠宮家との「暗闘」か文春オンライン

皇宮警察で2年連続欠員が発生する異常事態 背景に秋篠宮家との「暗闘」か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 皇宮警察で2年連続で要職が欠員となる異常事態が発生しているという
  • 人材難の原因の一つとして、秋篠宮家との「暗闘」が目されていると警察官部
  • 秋篠宮家に信用されず、精神的にダウンしてしまう護衛官も多いとのこと
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