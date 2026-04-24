「ちいかわベーカリー」は、5月1日（金）から期間限定で、ちいかわとハチワレの誕生日を記念したパンやドリンク、紅茶缶、ギフト巾着を発売する。【写真】パーティーしちゃう？ちいかわ＆ハチワレ誕生日記念パンの値段■豪華パンシリーズも同日発売今回登場するのは、3種類のパン、2種類のドリンク、2種類のアイテムから成る計7種類の新作。バースデーのさんかく帽子とリボンを添えた新作パンは、カスタードクリームとアー