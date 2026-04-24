“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（53）がプロデュースする会員制レストラン「WAGYUMAFIA」（東京）。’16年のオープン以来、数々の著名人が訪れるなど話題を呼んできた同店だが、最近、ある来店客がSNSにアップした店の様子が、物議を醸している。発端は、YouTubeの人気リアリティ番組「令和の虎」の出演で知られる実業家の田中絢望氏が4月22日にXに投稿した内容。田中氏は、《やっと行けたwagyu mafia西麻布は会員のみ、と