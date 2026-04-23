4月21日、YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）がプロデュースする麦茶『ONICHA』が発売された。しかし、奇しくも発売と同日に、同氏が手がけたカップラーメン『みそきん』をめぐるトラブルが拡散される事態に――。【写真】衝撃…“タバコシバンムシの成虫”が混入していた『みそきん』『ONICHA』の炎上に続いてONICHAといえば、発売前の炎上が記憶に新しい。4月5日に、自身がプロデュースする麦茶をリリースすると発表したヒカキン