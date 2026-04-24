ルーキーによる5試合連続本塁打はメジャータイ記録【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、球団タイ記録となる5試合連続の10号を放った。規格外の活躍に対し、米識者は他球団の「後悔」を指摘しながら最大級の賛辞を送っている。会心の一撃だった。7回無死一塁で迎えた第4打席、相