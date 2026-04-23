「避妊具の購入を頼まれたり」韓国芸能界のリアルがつまびらかになっている。【写真】下着まで盗まれた女優も、マネージャーから裏切られた韓国スター4月22日、YouTubeチャンネル「職業のすべて」には「有名芸能人マネージャーが明かす業界の実態」と題された動画が投稿された。この動画には、トップ俳優のマネージャーも担当したことがあるというA氏が登場。これまで公にされてこなかった業界の不条理な慣行について、率直に語っ