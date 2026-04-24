中国で開催された女子ハーフマラソンに男性が代理出場した事実が明らかになり、受賞資格が剥奪され、大会への永久出場停止処分を受けた。最近、中国の紅星新聞など現地メディアは、3月22日に河南省安陽で開催されたマラソン大会で起きた騒動を報じた。該当の報道によると、この日女子ハーフマラソンの部で1位を占めた受賞者が男性だったという。大会組織委員会は14日に受賞者名簿を公開したが、その後、男性が女子部門参加者のゼッ