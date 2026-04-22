漫画家・倉田真由美さん（54）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。今月1日からの交通ルール変更について言及した。自転車交通違反に対して、16歳以上の運転者を対象に、青切符（交通反則通告制度）が導入され、対象となる自転車の違反行為は113項目となった。主な違反金は、スマートフォンを操作しながらの運転には1万2000円、信号無視や道路の逆走、危険回避の場合などを除く歩道通行は6000円、傘差しや周囲の音が