3月28日に“まちびらき”が行われた「TAKANAWA GATEWAY CITY」（以下、高輪ゲートウェイシティ）。JR東日本が社運をかけ、鳴り物入りで進行したプロジェクトであり、オフィスのほか、ホテル、住宅、商業施設などが建ち並ぶ壮大な都市である。建設時には日本最初期の鉄道の遺構「高輪築堤」が出土して計画が変更されるなど、紆余曲折があったものの、品川駅からわずか1駅という立地の良さも手伝って、新しい東京の観光名所とし