ドナルド・トランプ米国大統領は23日（現地時間）、戦争状態にあるイランに対し核兵器を使用する意思はないと明らかにした。トランプ大統領は今月7日、「今夜、一つの文明（civilization）全体が消え去り、二度と元には戻らないだろう」としてイランを威嚇し、一時は核兵器の使用を検討しているのではないかとの観測も出ていた。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで行われた医療費負担軽減関連の行事で、「イランに核兵器を