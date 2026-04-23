世界最古の都市伝説「ミイラの呪い」を題材にしたミステリーホラー『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』が５月15日(金)より公開。新たな場面写真が到着した。エジプトで失踪した８歳の少女ケイティが８年後に発見され、アメリカの家族のもとへ帰還。それと同時に、彼女の周囲でおぞましい出来事が次々と起こり始める。この度解禁された写真は、少女と父親との再会の瞬間を捉えたもの。ジャック・レイナー演じる父親は、娘が発見