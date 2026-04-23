「STAR」でMC4月16日にスタートしたフジテレビの新しい音楽番組「STAR」で、MCを務めた上垣皓太朗アナウンサーの進行ぶりが話題を呼んでいる。この番組はフジテレビにとってゴールデン帯では約10年ぶりの新たな音楽番組である。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「上垣アナ」がノリノリでダンス!?“ド派手衣装”の激変ショット上垣アナは入社3年目にしてこの番組を任されることになったのだが、キャリアの浅い若