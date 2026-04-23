2026年4月3日、女優の内田有紀さんが結婚を発表しました。お相手は、かねてから交際が報じられていた元俳優で現マネージャーの柏原崇さん。ともにアラフィフで再婚同士という今回の結婚に、世間からは祝福の声が相次いでおり、特にアラフォー以上の世代にとって憧れの的にもなっています。◆90年代に一世風靡した元イケメン俳優今や「奇跡の50歳」とも呼ばれ、若々しい美貌と確かな演技力で活躍を続ける内田さん。アラフィフ世