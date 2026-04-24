どんなスポーツにも「ルール」はつきもの。私たちに身近な野球も、実に細かいルールがあります。特にプロ野球の場合、「興行」としての要素を重視することから、一般のルールとは別の決まりもあり、日々、進化しています。今ではおなじみの「リクエスト」ですが、新制度に問題点はないのか？ラジオで35年間、プロ野球を実況してきた村上和宏さんが解説します。【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たちプロ野球で用いる