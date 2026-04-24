イランがホルムズ海峡を事実上封鎖して以降、初めて通航料による収入を受け取ったと現地メディアが伝えました。【映像】ホルムズ海峡の様子イランの複数メディアは23日、ホルムズ海峡の通航料収入として、初めてイラン中央銀行に振り込みがされたと報じました。具体的な金額やどこの国に所属する船会社からのものかは明らかにしていません。ホルムズ海峡の通航料をめぐっては、イランの国会で徴収に向けた法案の制定の準備が