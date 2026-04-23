決済方法を尋ねているのに答えてくれない…なぜ!?【漫画】本編を読む接客業にはさまざまな“困ったお客さん”が存在するが、その中でもトップクラスに対応が難しいのが「話してくれない人」である。雑貨店で働くオムニウッチーさん（@omni_uttii821）さんが描くのは、そんな現場で実際に遭遇するクセ強めな客たち。笑えるのに、なぜか他人事ではない――そんな絶妙な距離感の作品だ。■質問しても“完全無音”という難易度高すぎる