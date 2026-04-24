開幕した「北京国際モーターショー」＝24日、北京（共同）【北京共同】世界最大級の自動車展示会「北京国際モーターショー」が24日、中国・北京で開幕した。主催者によると、初披露の181台を含む計1451台が並ぶ。電気自動車（EV）の開発競争が一段と激しくなる中、独自性を生む人工知能（AI）の活用が目立ってきた。世界的なガソリン高もあって最新EVに注目が集まりそうだ。日本勢もそろって参加した。日産自動車は開発の方向