今、ある母親が飲食店での体験をつづったXへのポストが大炎上している。発言者は、“燃え尽き系教育ママ”を自称する「ナナ リノベ計画中」氏。4月21日、ベビーカーで寝ている子供連れで食事に訪れた店で、店員に「起こして食べさせてくださいね」と言われ、《私は怒っています》と始めた長文をポストした。表示回数は1600万を超え、賛否が割れる大議論が巻き起こっている。ナナ氏は、東京・荻窪にある店舗を名指しで批判。過